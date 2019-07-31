«Победа» впервые перевезла 1 млн клиентов за месяц

Пассажиропоток лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») за месяц впервые составил 1 млн человек, говорится в сообщении компании. Юбилейного пассажира рейса Москва-Казань торжественно встречали в аэропорту прибытия и подарили подарки.

«Победа» стала первой авиакомпанией в истории российской авиации, обслужившей всего на 30 самолетах 1 000 000 клиентов за месяц», — говорится в сообщении перевозчика.

С начала года «Победа» перевезла более 5 млн человек, в прошлом году такой показатель был достигнут в сентябре, то есть на два месяца позднее. Прогноз по пассажиропотоку по итогам 2019 года – 10 млн человек.

«Победа» начала полеты в конце 2014 года. Перевозчик работает по бюджетной модели. Воздушный флот состоит из лайнеров Boeing737-800. В июле средняя загрузка рейсов составила 96,7%, а на большинстве достигала 100%, сообщает авиакомпания. В 2018 году издание Airline Business назвало ее лидером по темпам роста – прирост пассажиропотока составил 56,8%.