Путин пописал закон о корректировке демпфера на топливо

Президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке с 1 июля 2019 года демпфирующего механизма, который повысит размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива внутри страны. Об этом сообщает ТАСС.

Механизм направлен на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон также предусматривает введение демпфера на авиакеросин.

Ранее Путин поддержал умеренное повышение цен на моторное топливо.