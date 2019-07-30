Путин пописал закон о корректировке демпфера на топливо
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Президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке с 1 июля 2019 года демпфирующего механизма, который повысит размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива внутри страны. Об этом сообщает ТАСС.
Механизм направлен на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон также предусматривает введение демпфера на авиакеросин.
Ранее Путин поддержал умеренное повышение цен на моторное топливо.