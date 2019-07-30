Медведев утвердил новый порядок расчета доплат к пенсиям

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новые единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера, которые не позволяют беспочвенно занижать этот показатель при расчете дополнительных выплат, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По словам премьера, теперь прожиточный минимум будет рассчитываться исходя из ситуации в конкретном регионе, а также учитывая данные за первые два квартала текущего года по стране в целом. Именно от этой величины будет зависеть размер дополнительных выплат.

Такое нововведение должно повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.

«Было выделено 4,3 млрд рублей на выравнивание доходов неработающих пенсионеров в 13 регионах», — прокомментировал Медведев документ.

Ранее был назван средний размер пенсий россиян.