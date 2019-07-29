В России задумались о реестре подозреваемых в отмывании денег

В заключении НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) предложили создать реестр клиентов банка, получивших отказ в обслуживании из-за нарушений антиотмывочного законодательства. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что в списке должны быть указаны причины, по которым счета были заблокированы, а также кредитные учреждения, расторгнувшие со клиентом отношения.

«Создание реестра вместо существующего механизма доведения сведений до кредитных организаций позволит эффективнее выявлять подозрительных лиц», — говорится в материале.

По данным издания, в Госдуме заявили о концептуальной поддержке инициативы. По мнению замглавы НСФР Александра Наумова, такой подход не снимет проблему ошибочных отказов и поспособствуют созданию почвы для новых схем, предусматривающих легализацию преступных доходов. Он подчеркнул, что механизм информирования кредитно-денежных учреждений нуждается в изменении.

«Наши предложения, по сути, меняют концепцию законопроекта. Общая проблема с отказниками — непрозрачность процедуры», — сказал Наумов.

Ранее сообщалось, что против экс-президент Украины Петра Порошенко завели дело об отмывании доходов в $300 млн.