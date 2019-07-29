Китай заменил США на Россию в закупках сои

Китай разрешил поставки сои из всех регионов России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Главного таможенного управления КНР.

Как отмечается, теперь наряду с поставками в Китай из России кукурузы, риса и рапса, в страну будет поставляться соя со всей территории российского государства.

Уточняется, что под «российской соей» подразумевается вся соя, которая была выращена на территории России.

Причем, как подчеркивается, сою в Китай можно будет поставлять всеми видами транспорта.

Ранее сообщалось, что Китай перестал покупать сою в США.