Китай заменил США на Россию в закупках сои
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Китай разрешил поставки сои из всех регионов России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Главного таможенного управления КНР.
Как отмечается, теперь наряду с поставками в Китай из России кукурузы, риса и рапса, в страну будет поставляться соя со всей территории российского государства.
Уточняется, что под «российской соей» подразумевается вся соя, которая была выращена на территории России.
Причем, как подчеркивается, сою в Китай можно будет поставлять всеми видами транспорта.
Ранее сообщалось, что Китай перестал покупать сою в США.