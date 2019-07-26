Оператор «Северного потока - 2» компания Nord Stream 2 AG обратилась с иском в Европейский суд, в котором просит отменить дискриминационные меры против газопровода, передает РИА «Новости».

Сообщение под соответствующим заголовком появилось на сайте оператора. Текст и подробности пока не опубликованы.

В ЕС ранее заявляли, что изменение Газовой директивы не направлено против «Северного потока - 2». Однако Nord Stream 2 настаивает на выведении проекта из-под действия обновленного документа.