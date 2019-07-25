Российские магазины припугнули ЦБ бойкотом

Российские ритейлеры могут отказаться от участия в Системе быстрых платежей (СБП) Центрального Банка России из-за возможного тарифа по QR-коду до 0,7%. Об этом сообщают «Ведомости», со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

По мнению ритейлеров, при коридоре 0,2-0,7% банки будут использовать 0,7%.

Согласно словам представителя ЦБ, банк уже общался «участниками рынка, затронутыми в процессе, и выработал компромиссное решение». Также Банк России планирует изучить письмо АКРОТ после его получения.

АКРОТ и АКИТ заявили, что одобряют Систему быстрых платежей, однако минимальная ставка тарифа, при которой они готовы участвовать – 0,4%.

Ранее сообщалось, что Центробанк прорабатывает возможность выполнения переводов физлицам от юрлиц в системе быстрых платежей.