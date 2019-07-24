Закон о работе фитнес-центров приняли в Госдуме
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Госдума приняла закон о регулировании деятельности фитнес-центров. Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что данная индустрия будет попадать под действие федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Как отмечается в документе, теперь фитнес-центры могут стать членами спортивных объединений, принимать население для подготовки к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО, а также вводить стандарты качества оказываемых услуг.
Помимо этого, в соответствии с законодательством, центры будут должны привлекать на работу квалифицированных работников.
Ранее рассказали о росте спроса на аренду помещений для фитнес-клубов.