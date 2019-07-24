Закон о работе фитнес-центров приняли в Госдуме

Госдума приняла закон о регулировании деятельности фитнес-центров. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что данная индустрия будет попадать под действие федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Как отмечается в документе, теперь фитнес-центры могут стать членами спортивных объединений, принимать население для подготовки к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО, а также вводить стандарты качества оказываемых услуг.

Помимо этого, в соответствии с законодательством, центры будут должны привлекать на работу квалифицированных работников.

Ранее рассказали о росте спроса на аренду помещений для фитнес-клубов.