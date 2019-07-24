Чипы вставят в электронные паспорта россиян

В будущих электронных паспортах россиян обязательно будут находиться чипы нового поколения. Об этом пишут «Известия».

Как отмечается, чип в паспорте будет выполнять роль хранителя сведений. Электронные паспорта смогут собирать в документе вдвое больше информации, чем в настоящее время. Если заграничные паспорта на данный момент вмещают до 72 килобайт данных, то будущие документы — до 144 килобайта. Также есть вероятность, что чипами оснастят не только паспорта, но и другие документы россиян, например, водительские права.

По словам главного конструктора НИИМЭ Александра Кравцова, новый чип на паспортах будет очень быстрым.

Ранее сообщалось, что россиянам показали их будущие паспорта.

До этого российский премьер Дмитрий Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта в России.