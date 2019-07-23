Названа самая распространенная зарплата в России

Росстат назвал самую распространенную зарплату россиян, сообщают «Известия».

Сообщается, что большинство россиян получает 23,5 тыс. рублей в месяц. Это модальный (встречающейся наиболее часто) показатель заработка в стране за апрель 2019 года, который отражает реальный доход большинства граждан.

По данным ведомства, средний показатель оплаты труда в июле составил 47,7 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что половина россиян получает меньше 35 тысяч рублей.