Четверть учителей получает меньше 15 тысяч рублей

Зарплаты четверти учителей оказались меньше 14,7 тыс. рублей в месяц, а 7% получают ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает ТАСС.

Согласно результатам исследования Росстата, всего в сфере образования трудятся 4,37 млн граждан, из них получают меньше установленного в размере 11280 рублей МРОТ более 304,9 тыс. работников. Как правило, они получают 9973 рублей.

Отмечается, что 17,2% зарабатывают от 14,7 до 20,3 тыс. рублей в месяц, 22,9% — от 20,3 до 29,3 тыс. рублей, а 16,6% — от 29,3 до 40 тыс. рублей.

От 40 до 50 тыс. рублей в месяц получают 8,2% сотрудников, а до 60 тыс. рублей – 4,8%. Зарплата 3,9% работников доходит до 75 тыс. рублей, а до 100 тыс. получают только 3,3%.

Больше 100 тыс. рублей зарабатывают только 3% людей в сфере образования.

Ранее зарплаты учителей предложили приравнять к МРОТ.