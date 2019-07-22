ЕК поможет Ирландии в случае жесткого Brexit

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Еврокомиссия (ЕК) планирует передать Ирландии несколько миллиардов фунтов стерлингов в случае выхода Британии из ЕС без сделки. Об этом сообщает Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников внутри ЕС.

Как отмечается, пакет помощи должен помочь компенсировать экономические потери страны в случае проблем в сфере торговли.

При этом точная сумма помощи не называется.

В то же время, источник подчеркнул, что Ирландии будет оказана любая необходимая финансовая поддержка.

Ранее кандидат в премьер-министры Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности Британии к 31 октября выйти из ЕС.