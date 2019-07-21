Орешкин призвал не спешить с единой валютой России и Белоруссии

России и Белоруссии не надо спешить с решением вопроса о единой валюте, рассказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По мнению министра, создание общей валюты, это последний этап интеграции.

Орешкин заявил, что необходимо, что введение такой валюты не приводило к финансовым колебаниям, а предприятия при этом находились в едином экономическом пространстве.

По его словам, переход на единую валюту произойдет не ранее, чем через два года.

Ране сообщалось, что больше половины россиян не знают о Союзном государстве.