Определены основные темы Восточного экономического форума

Оргкомитет Восточного экономического форума сформировал архитектуру программы мероприятий. Деловая программа включает четыре основных направления, а также страновые бизнес-диалоги, сообщает организатор форума – фонд «Росконгресс».

«Блок «Новые решения для ускорения экономического роста» будет посвящен обсуждению механизмов, которые должны обеспечить увеличение темпов роста экономики Дальнего Востока в период до 2025 года и повышение качества жизни жителей», — говорится в сообщении.

Регионам Дальнего Востока необходимы темпы роста экономики на уровне 6% в год, напомнил вице-премьер, полпред по ДФО Юрий Трутнев.

«Сейчас экономической рост в ДФО больше четырех, это в два раза выше среднероссийских показателей, но до шести еще далеко», — сказал он.

Кроме того, в рамках трека «Создавая условия для бизнеса» будут обсуждаться вопросы, связанные с поддержкой инвесторов, а в центре темы «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества» будут вопросы интеграции Дальнего Востока в экономику стран АТР, развития Северного морского пути, экологии, международного научно-технического сотрудничества и таможенного администрирования.

Отдельная задача – повышение качества жизни на Дальнем Востоке до уровня выше среднероссийского.

«Мы должны понять, как на Дальнем Востоке улучшится система образования, какие цели поставлены в дорожном строительстве, жилье, здравоохранении. Каждое направление мы сейчас обсуждаем с ответственным за него профильным министерством», — отметил Трутнев.

Поэтому одной из четырех тем форума станет также трек «Новые решения для повышения качества жизни».

«За эти годы Форум стал ведущей международной площадкой, где обсуждаются глобальные вопросы мировой экономики, интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитие новых отраслей промышленности и технологий. Вместе с тем, сегодня ВЭФ является одним из инструментов развития Дальнего Востока России. Обсуждения в рамках деловой программы способствуют экономическому, технологическому и социальному развитию региона, а также обеспечивают повышение качества жизни на Дальнем Востоке», – указал ответственный секретарь оргкомитета, советник президента Антон Кобяков.

ВЭФ пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября в пятый раз.