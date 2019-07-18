Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

Директор департамента коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Тимонов назвал причины произошедшего отключения трех энергоблоков на Калининской АЭС под Тверью. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Тимонов заявил, что отключение произошло ввиду короткого замыкания на одном из трансформаторов, которое произошло в 5.30 утра.

Директор «Концерн Росэнергоатом» подтвердил отключение первого, второго и четвертого энергоблоков.

Отмечается, что в результате этого идущие к атомной станции линии электропередачи были отключены.

Тимонов добавил, что отключение энергоблоков не связано с функционированием основного оборудования АЭС, а также подчеркнул, что реактор на четвёртом блоке «находится на мощности».

Ранее сообщалось, что коллапс произошел на АЭС под Тверью.