Бойко рассказал о контракте на закупку российского газа

Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил о готовности подписать контракт о закупке газа в России, сообщает «Интерфакс».

Он уточнил, что контракт может быть подписан к августу, и поможет существенно снизить стоимость газа для украинской экономики.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук на встрече с Медведевым попросил отменить санкции для украинских предприятий.

Также стороны вернулись к теме тарифов и цен на газ.