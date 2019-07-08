Первая частная автомагистраль появится между Россией и Китаем

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил проект первой частной автомагистрали из России в Китай. Об этом сообщают «Ведомости».

Трасса «Меридиан» должна будет соединить Европу и Китай и стать самым кратким путем, для транспортировки грузов. Протяженность дороги составит почти две тысячи километров.

«Меридиан» планируют начать строить от границы с Казахстаном.

Проект оценивается в 600 млрд рублей. Отмечается, что он должен быть осуществлен без вложения государственных денег.

Ранее Россия и Китай объявили дедолларизацию.