В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX

Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источника, новое требование, касается функции автопилота. Другие четыре корректировки — программы обеспечения и системы обучения пилотов самолетов.

Как пишет издание, в настоящее время эти требования уже переданные американское Федеральное авиационное управление (FAA) и компанию Boeing.

Ранее сообщалось, что Boeing решил откупиться от семей жертв 737 MAX.

После аварий с лайнерами Lion Air и Ethiopian Airlines в октябре и марте, в которых погибли 346 человек, экспертное сообщество и пилоты раскритиковали компанию Boeing.

В ноябре 2018 года разбился Boenig 737 MAX индонезийской Lion Air, погибли 189 человек. В марте 2019 года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился с 157 людьми на борту.