Во Франции призвали ЕК поддержать «Северный поток-2»

Во Франции потребовали, чтобы власти страны договорились с российской и украинской сторонами по «Северному потоку — 2». Об этом сказал экс-глава департамента по связям с правительственными структурами BNP Paribas Себастьян Кошар, пишет L.

Французский эксперт заявил, что прекращение контракта на транзит газа между Россией и Украиной, которое может произойти в конце этого года, может привести к «серьезному» газовому кризису в Европе. Также перебои в поставках вызовут значительный скачок цен.

Он отметил, что в то же время приобретение сжиженного газа у американской стороны не станет решением проблемы, так как влечет за собой затраты на покупку и транспортировку.

Кошар подчеркнул, что российский трубопровод — залог экологичной и безопасной транспортировки газа европейским потребителям.

«Франция, которая имеет... дипломатический вес, может способствовать возникновению компромисса между Россией и Украиной», — заключил Кошар.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа.