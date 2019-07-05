«Нафтогаз» заявил о заморозке $145 млн дивидендов Nord Stream

Украинский «Нафтогаз» заявил, что Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» внести $145 млн на счет суда в случае получения дивидендов Nord Stream, сообщает ТАСС

Отмечается, что средства должны быть внесены в качестве гарантии исполнения решения суда.

Также отмечается, что суд обязал «Газпром» при принятии решенийNord Stream о выплате дивидендов получать согласие «Нафтогаза» или суда для получения этих средств.

Ранее сообщалось, что Украина готовится к полному прекращению транзита российского газа.