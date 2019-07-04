Минфин предложил ужесточить наказание для «черных кредиторов»

Минфин хочет ужесточить наказание для «черных кредиторов» вплоть до уголовного, сообщает ТАСС.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, нужно принять поправки в УК и КоАП, которые повысят меры пресечения для тех, кто кредитует в рамках МФО, не находящихся в реестре ЦБ.

«То, что вы на асфальте читаете, «кредит за 5 минут» - -эти люди должны нести ответственность вплоть до уголовной», — заявил Моисеев.

Он добавил, что на сегодняшний день для нелегалов полагается административная ответственность, небольшой штраф, который не сравнится с той прибылью, что получают нечестные кредиторы.

Ранее Путин поручил разобраться с недобросовестными микрокредиторами и коллекторами.