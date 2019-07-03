НПЗ в Шведте и немецкий оператор «Дружбы» приняли на себя часть загрязненной нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин совершил рабочую поездку на расположенный в немецком городе Шведт нефтеперерабатывающий завод «РСК».

В ходе совещания Сечин поблагодарил руководство и персонал предприятия, а также сотрудников Rosneft Deutschland за своевременно принятые меры, которые позволили избежать повреждения оборудования и остановки предприятия, исключить возможность нанесения ущерба окружающей среде вследствие поставок «суррогатной» нефти по трубопроводу «Дружба», а также в полном объёме обеспечить потребителей Германии продукцией надлежащего качества.

Четыре из шести НПЗ, на которые поступила некачественная нефть понесли существенные убытки и вынуждены были приостановить свою работу для ремонта оборудования.

Судя по всему, речь идёт о Мозырском, Волгоградском, Новополоцком НПЗ и НПЗ Лойно в Германии

Лишь Куйбышевский НПЗ и РСК Шведт продолжили свою работу, обеспечивая рынок качественным топливом.

В настоящее время завод «РСК» работает на максимально возможной мощности, что позволяет полностью удовлетворять потребности немецкого рынка. С учётом ограничений по поставкам нефти по системе «Дружба», недостающие объемы нефти завод, несмотря на сложную логистику, получает через порт Росток.

Завод «РСК» и немецкий оператор трубопровода «Дружба» Mineralölverbundleitung GmbH (MVL) приняли на себя часть загрязненной нефти, чтобы освободить трубопроводную систему и обеспечить возможность прокачки качественного сырья.

В соответствии с поручением властей РФ было принято решение привлечь профессиональные компании-сюрвейеры на всех этапах транспортировки сырья.

Со своей стороны «Роснефть» полностью гарантировала надежность и качество поставок нефти и нефтепродуктов своим потребителям в России и Германии.

Российские и европейские потребители должны быть уверены, что полученное ими сырье полностью соответствует качественным характеристикам сырья, сданного «Роснефтью» в трубопроводную систему, заявила компания.