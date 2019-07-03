Криптовалюту Facebook назвали угрозой в США

Комитет по финансовым услугам палаты представителей американского конгресса потребовал, чтобы Facebook приостановить разработку своей криптовалюты Libra до тех пор, пока у законодателей не будет больше времени для изучения всех угроз. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на соответствующее письмо.

В письме говорится о том, что конгресс США просит «немедленно прекратить реализацию планов» Facebook по Libra.

«Необходимо, чтобы Facebook и его партнеры немедленно прекратили планы реализации, пока регуляторы и конгресс не получат возможность изучить эти вопросы и принять меры», — говорится в письме.

Планируется, что в конгрессе проведут публичные слушания о рисках и преимуществах криптовалютной деятельности и после этого американская сторона примет какое-либо решение.

Ранее сообщалось, что биткоин взлетел.