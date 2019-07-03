«Не хочет платить»: Минфин припомнил Киеву российский долг

Украина не хочет платить по российскому долгу, заявил замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак. ОБ этом сообщает ТАСС.

По его словам, Украина не относится к числу неплатежеспособных заемщиков.

Сторчак отметил, что дебитор не платит кредитору, не платит либо потому что не может, либо потому что не хочет. В случае Киева, он выразил мнение, что «просто не хочет».

Ранее сообщалось, что Украина боится влияния России на Европу после возвращения делегации РФ в ПАСЕ. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.