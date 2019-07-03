Определены города с самым высоким ростом зарплат

Сервис для размещения объявлений «Авито» выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, лидерами во этому показателю являются Москва (57,9 тыс. руб.), Санкт-Петербург (47,4 тыс. руб.) и Екатеринбург (39,3 тыс. руб.). Наибольший рост зарплаты по сравнению с этим же периодом в 2018 году был отмечен в Барнауле. Зарплаты в Москве, Тюмени, Новосибирске и Екатеринбурге и Тольятти увеличились на 9-10%.

«Самой высокооплачиваемой группой профессий среди популярных у соискателей все так же является строительство: в среднем 47,3 тысячи рублей в месяц», — говорится в заявлении.

Ранее в Госдуме предложили приравнять зарплаты учителей к минимальному размеру оплаты труда.