В посольстве России напомнили Чехии о неудобствах россиян

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Российское посольство в Праге отреагировало на заявление чешского МИДа по поводу возникших сложностей в авиасообщении двух стран. Об этом говорится в фейсбуке ведомства.

Как отмечается, российская сторона разделяет настрой Праги на урегулирование возникших сложностей.

«…вызывает определенное недоумение акцент, сделанный в заявлении МИД Чехии от 2 июля 2019 года на неудобствах исключительно для граждан Чехии», — говорится в заявлении.

Уточняется, что от ограничений пострадали не только чехи, но и россияне, китайцы, японцы и корейцы.

Ранее сообщалось, что власти Чехии приняли решение возобновить полеты российских авиакомпаний до 7 июля. До этого «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Прагу из-за решения властей Чехии. Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь. При этом в российском Минтрансе пообещали решить данную проблему как можно скорее, отметив, что данный запрет нарушает соглашение о воздушном сообщении между странами.