Канада продолжит вводить санкции против России
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадская сторона продолжит политику санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Канада ввела «серьезные санкции» против России из-за ситуации на Украине.
Он также добавил, что канадская сторона продолжит данную политику в отношении России.
Трюдо подчеркнул, что Канада будет действовать параллельно со своими международными партнерами.
Ранее сообщалось, что в Германии потребовали отменить санкции против России.