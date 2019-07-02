Канада продолжит вводить санкции против России

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадская сторона продолжит политику санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Канада ввела «серьезные санкции» против России из-за ситуации на Украине.

Он также добавил, что канадская сторона продолжит данную политику в отношении России.

Трюдо подчеркнул, что Канада будет действовать параллельно со своими международными партнерами.

Ранее сообщалось, что в Германии потребовали отменить санкции против России.