Специалисты дали оценку стоимости топлива

Эксперты дали оценку окончанию соглашения нефтяников и правительства о заморозке оптовых цен на топливо. Об этом сообщают РИА «Новости».

Отмечается, что цены не будут подниматься после окончания сделки как минимум до сентября. Сейчас предпосылок для увеличения стоимости бензина нет.

По словам специалистов, власти обещают сделать больше выплаты компаниям, производящим нефть, по демпфирующей надбавке.

Ранее сообщалось, что Росстат зафиксировал резкий скачок оптовых цен на бензин. Они возросли на 17,5% в мае.