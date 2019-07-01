Иран усомнился в необходимости ОПЕК+
Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Тегеран считает сотрудничество в формате ОПЕК+ бессмысленным. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в формате ОПЕК+ нет смысла из-за отсутствия единства внутри ОПЕК.
Он также добавил, что некоторые члены ОПЕК настроены враждебно по отношению к Ирану и другим странам.
Зангане подчеркнул, что Иран поддерживает контакт со странами, которые не входят в картель.
Ранее сообщалось, что в ОАЭ выступили за пролонгацию договоренности ОПЕК+.