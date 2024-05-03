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ФСБ показала момент с ликвидацией диверсанта в Ленобласти

ФСБ опубликовала кадры с диверсантом из Литвы, ликвидированным в Ленобласти

ФСБ показала кадры с диверсантом, который приехал из Литвы и был уничтожен в Ленинградской области. Об этом пишет РБК.

По данным издания, диверсанта обнаружили, когда он доставал средства поражения из тайника в Подмосковье. Тогда мужчина оказал вооруженное сопротивление и скрылся.

Позже спецслужбы заметили его у схрона в Гатчинском районе Ленинградской области. По данным ФСБ, диверсант планировал устроить теракт на топливном терминале в Тосненском районе. При задержании мужчина вновь оказал вооруженное сопротивление, но в этот раз его нейтрализовали. После обследования его вещей, в его телефоне нашли переписку с куратором.

До этого суд арестовал диверсанта, задержанного в городе Брянске за подготовку теракта в общественном месте.

2 мая сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края, подозреваемого в шпионаже и передаче сведений военной разведке Украины, возбуждено уголовное дело о госизмене.

Ранее в Совете Федерации РФ оценили возможность признания Украины государством-террористом.

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