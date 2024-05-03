Губерниев: умные и сильные не отказываются от Олимпиады

Российский журналист Дмитрий Губерниев поздравил в своем Telegram-канале 13 российских гребцов на байдарках и каноэ, которые получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

«Классная команда байдарочников и каноистов может побороться Париже за медали. Умные и сильные от Олимпийских игр не отказываются. Пловцам на заметку», — написал Губерниев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Александр Тихонов призвал Россию дать четкий ответ об участии в ОИ-2024.