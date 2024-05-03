Стало известно о новых проблемах со здоровьем у Ярмольника

У актера и телеведущего Леонида Ярмольника развились проблемы с желудком, пансинусит и артрит. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, сейчас за артистом и его супругой присматривают врачи. Mash сообщает, что во время последней компьютерной томографии у Ярмольника нашли воспаление гайморовых пазух. Несмотря на информацию о проблемах со здоровьем театр «Современник» продолжает свободно продавать билеты на спектакли с Ярмольником. В театре подтвердили, что первый показ запланирован на 15 мая.

24 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что актера Леонида Ярмольника и его жену Оксану экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. По данным канала, артисту понадобилась карета скорой помощи из-за гипертонического криза, в то время как его супруга страдает от хронической сердечной недостаточности.

Несколько дней назад, пишет издание, звездная пара пожаловалась на слабость и головную боль, при этом у Оксаны Ярмольник давление поднялось до критических значений. Из-за этого женщине дважды вызывали скорую. У самого актера же несколько дней подряд был кашель и высокое давление. СМИ утверждало, что супруги находятся в больнице.

Тем не менее спустя некоторое время после появления таких слухов Ярмольник в беседе с «Газетой.Ru» заверил, что чувствует себя хорошо, а новости о его госпитализации — фейк.

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