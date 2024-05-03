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Стало известно, где в России предлагают высокие зарплаты без опыта

Life.ru: высокие зарплаты без опыта в России предлагают на стройках и в школах

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Shutterstock

Специалисты без опыта работы могут устроится на стройку или в школу на оклад в 100-200 тыс. рублей, заявил директора службы занятости населения Москвы и руководитель центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов в беседе с Life.ru.

В свой топ-5 направлений, где найти работу без опыта стало проще, Тарасов также включил промышленность, торговлю и креативные индустрии.

«При таком дефиците кадров для успешного старта карьеры во многих отраслях необязательно иметь большой опыт работы — достаточно желания и возможности получить соответствующее образование», — убежден собеседник издания.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, зарплата среднестатистического россиянина превысит отметку в 100 тыс. рублей в месяц к 2027 году. По данным на февраль 2024 года средняя зарплата в стране составляла 78 432 рубля.

До этого в России зафиксировали рост спроса на рабочие специальности.

Ранее стало известно, как возвращение релокантов в РФ отразилось на экономике страны.

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