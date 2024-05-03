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В Москве мошенники оформляли кредиты под видом договоров на работу актерами

В Москве поймали аферистов, оформлявших кредиты вместо договоров работы актерами

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МВД РФ по г. Москве

В Москве полиция задержала подозреваемых в серии мошенничеств под видом устройства на работу в модельное агентство. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По предварительным данным, аферисты на различных интернет-площадках размещали объявления о помощи в трудоустройстве в модельное агентство, после чего соискатели смогут работать актерами массовых сцен. Клиенты компании проходили собеседования, во время которого им делали комплементы относительно их внешности, а после — предлагали контракт.

«С теми, кто соглашался, аферисты подписывали договор и дополнительное соглашение к нему. На самом деле это были документы на оформление кредита на сумму от 50 до 150 тысяч рублей. Денежные средства сразу поступали на счет фирмы», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По подозрению к причастности к мошеннической схеме задержали трех жителей Московского региона. Возбуждено 19 уголовных дел по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Ранее в Москве сотрудник полиции инсценировал грабеж и отобрал сумку с 5,5 млн рублей у знакомого курьера.

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