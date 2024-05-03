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На Украине сообщили о кибератаке ГУР на Татарстан

РБК-Украина: ГУР проводит масштабную кибератаку на сети связи в «Алабуге»

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины проводит масштабную кибератаку на Татарстан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По информации агентства, специалисты ГУР подвергли кибератаке интернет-провайдеры и операторы мобильной связи в республике.

Главной целью «кибероперации» являются сети связи в основной экономической зоне «Алабуга», где размещено более 30 производств, в том числе важные предприятия оборонно-промышленного комплекса. Она также является одной из крупнейших в РФ и приносит 59% совокупной выручки и 34% налоговых сборов от всех ОЭЗ страны, отметили в РБК-Украина.

В апреле сообщалось, что Служба безопасности Украины объявит подозрения за атаку на мобильного оператора «Киевстар» членам хакерской группировки SandWorm. Материалы дела направят в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге.

В результате кибератаки на «Киевстар» в декабре 2023 года были уничтожены тысячи виртуальных серверов, что привело к «критическим» разрушениям.

Ранее ученые назвали Россию и Украину главными источниками хакерских угроз в мире.

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