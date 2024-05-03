В Госдуме отреагировали на идею ограничить доступ России к Калининграду

Предложение финского политика Мики Аалтолы ограничить доступ России к Калининграду является очередной провокацией Североатлантического альянса, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Об этом пишет с RT.

«Это очередная провокация юных членов НАТО, которые хотят показать себя ярыми русофобами в той линейке сумасшедших, которая там присутствует», — сказал парламентарий.

По его словам, страны Прибалтики и Польша давно известны своими русофобскими заявлениями, однако теперь к ним присоединилась и Финляндия, которая забыла, что Калининградская область является субъектом РФ.

Если финские власти предпримут какие бы то ни было действия, чтобы помешать передвижению россиян в регион, Россия примет все меры для обеспечения безопасности своих граждан, подчеркнул Водолацкий.

Он посоветовал Хельсинки смотреть «сначала в свой огород» и не забывать, что Финляндия когда-то была частью Российской империи.

До этого кандидат в Европарламент от финской партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола заявил, что Россия якобы препятствует авиаперевозкам над Балтикой, в этой связи на Западе могут рассмотреть вариант с «запретом или ужесточением» доступа РФ в Калининград.

Ранее в Совфеде назвали «сотрясанием воздуха» идею ограничить доступ России к Калининграду.