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Шольц высмеял просьбы Украины о поставках ракет Taurus

Канцлер ФРГ Шольц в очередной раз отказался поставлять Киеву Taurus и рассмеялся

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи с жителями города Люнебург в очередной раз отказался поставлять дальнобойные ракеты Taurus Украине, иронично ответив на вопрос о возможных поставках оружия ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Bild на русском».

«Есть оружие, которое можно поставлять, только если сохраняется контроль за всем, что с ним делают. И здесь нельзя вести дебаты, словно между друзьями: «Ты что, мне не доверяешь?» Конечно, я доверяю моему другу. Но тем не менее я бы не стал давать каждому все оружие», — заявил Шольц, после чего рассмеялся.

После этого обозреватель Bild Юлиан Левенич раскритиковал канцлера ФРГ, назвав его слова «безвкусной шуткой за счет украинцев».

«Шольца веселит собственная шутка — в то время как украинцы <…> очень надеются на Taurus, чтобы перерезать Путину пути снабжения. Эффект от этого смеющегося выступления: канцлер снова устраивает разнос украинцам. Хотя видит в них друзей. Но, очевидно, не доверяет им настолько, чтобы поставить необходимое им оружие», — считает автор.

До этого бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за его позиции по поставкам дальнобойных ракет Taurus Украине. Он призвал определиться, хочет ли канцлер победы Киева в конфликте, и назвал его «не тем человеком, не в том месте не в то время».

Ранее экс-советник Меркель призвал Шольца пересмотреть позицию по отправке Taurus ВСУ.

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