Медведев увидел тройную пользу для России в конференции по Украине в Швейцарии

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал три причины, почему конференция по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии, полезна для России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Во-первых, она (конференция) будет очередным свидетельством краха так называемого мирного плана недоумка [президента Украины Владимира] Зеленского. При этом было бы желательно, чтобы бандеровский ублюдок посетил ее лично и в очередной раз расписался в своей интеллектуальной никчемности», — отметил экс-президент РФ.

Вторая причина заключается в том, что конференция наглядно покажет «полнейшую импотенцию» Запада, который по указке «врачей-маразматиков из Вашингтона» совершил «самокастрацию своих возможностей» по урегулированию вооруженного конфликта на Украине, подчеркнул Медведев.

В-третьих, конференция позволит российской армии продолжить освобождение Украины от неонацистов, не оглядываясь на «мирные инициативы» Запада, а руководству РФ — работать над развалом киевского режима до окончательной победы над врагом, добавил зампред Совбеза.

В конце сообщения Медведев поблагодарил «страну сыра и часов».

До этого депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан заявил, что мирная конференция по Украине, которая пройдет в Швейцарии без участия России, является обманом, поскольку Запад на самом деле хочет не мира, а войны.

Ранее Песков заявил, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу.