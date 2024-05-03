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На российский рынок выйдут внедорожники Rox от производителя пылесосов

В России появятся китайские внедорожники Rox Motor, похожие на Land Rover

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Rox Motor

На российском рынке появятся внедорожники Rox Motor, известные также под названием Jishi и Polestones. Об этом сообщают «Китайские автомобили».

Bсполнительный директор компании KaiHe (дистрибьютора Rox) Вадим Ли рассказал изданию, что Rox Motor начинает официальную работу в России. Внедорожник Rox 01 планируется вывести на российский рынок. Для этого начат процесс оформления одобрения типа транспортного средства на автомобиль (ОТТС), который планируется завершить до конца 2024 года. При получении этого документа будет разрешено завозить в Россию крупные партии автомобилей.

До этого компания ввезла партию машин по параллельному импорту для оценки рыночного потенциала, в месяц в нашей стране продается около 60 машин.

Компания Rox Motor основана в 2021 году, ее создал гендиректор крупного производителя роботов-пылесосов Roborock. В модельном ряду — единственный внедорожник с заводским индексом 01, внешне напоминающий Land Rover Defender. Автомобиль выпускается в шестиместном и семиместном исполнении. Длина машины — 5050 мм, колесная база — 3010 мм. Силовая установка внедорожника — последовательный гибрид. Бензиновый двигатель 1.5 служит для подзарядки тяговой батареи, в движение машину приводят электромоторы суммарной мощностью 476 л.с. Запас хода на электротяге — 235 км, с учетом ДВС — 1338 км.

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