Депутат Милонов посоветовал Ивлеевой брать пример с Киркорова

Депутат Госдумы Виталий Милонов похвалил блогершу Анастасию Ивлееву за поездку в Донбасс. При этом он считает, что посещение региона было сделано ради «очищения биографии». В разговоре с «Газетой.Ru» Милонов заявил, что Ивлеева выбрала неправильную тактику и ей стоит брать пример с Филиппа Киркорова.

«Ивлеева съездила на Донбасс. Отлично. Вопрос в том, что у общества есть претензии к ней из за определенных событий, которые она себе позволила. Поэтому съездить на Донбасс… Много кто съездил на Донбасс. Филипп Киркоров был на Донбассе. Как бы мы ни относились к Киркорову, я могу сказать изнутри: отношение к нему на Донбассе очень сильно изменилось. Да, он не мог скрыть свою поездку, потому что он такого уровня человек. Эту поездку он сделал не без пользы для себя, но он дал очень важный посыл: он как бы сказал, что надо определяться, надо показывать, поддерживаешь ты свою страну или не поддерживаешь. Ну хорошо, вот Ивлеева съездила, но она же об этом все равно сказала. Что она ездила на Донбасс — замечательно, молодец. Но если Киркоров даже иронизирует над собой в плане каких-то своих недочетов и ошибок, то Ивлеева все как-то очень осторожно. Она избрала неправильную тактику — я не такая, не думайте, что я это делала ради очистки биографии», — сказал Милонов.

Депутат считает, что российское общество «гуманное и милосердное». Все давно бы забыли про «голую вечеринку», если бы Ивлеева изменила свой образ жизни, уверен Милонов.

«Смешно получается: Ивлеева говорит, что это не чистка биографии, но это чистка биографии. Именно под этим углом она и подает. Уже столько времени прошло, и можно было бы показать как-то свое изменившееся отношение к событиям и к организации мероприятий. Столько возможностей есть. Мы же в России живем, у нас общество очень милосердное. Поэтому Настя уже сто раз могла бы что-то сделать, просто чуть-чуть скорректировать свой образ жизнь, какие-то заявления свои — и уже бы все забыли про эту «голую вечеринку». Никто бы о ней не вспоминал в таком негативном свете. Смеялись бы, как с Киркоровым. Мем сделал он про эту дверь. Никто сейчас не требует Киркорова уничтожать, даже самые радикальные люди. То же самое могло быть здесь», — заключил он.

До этого стала известно, что Анастасия Ивлеева посетила Донбасс в свой 33-й день рождения. Об этом блогерша рассказала в интервью YouTube-каналу «Лука Ебков».

Она отметила, что не стала афишировать поездку, потому что «Донбасс — это не прачечная», а само посещение стало «довольно интимным моментом» для нее.

«Поскольку я ответственно и тонко к этому подходила, мне было очень важно поехать самостоятельно. Ну, в плане самостоятельно — без подсвечивания СМИ, лишних комментариев, мнений и так далее. То есть чтобы выстроить свое впечатление», — объяснила Ивлеева.

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