Стало известно о международном телефонном разговоре Путина

Президент России Владимир Путин сегодня проведет международный телефонный разговор. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого передает РИА Новости.

«В середине дня у Путина возможен международный телефонный разговор», — сказал Песков.

При этом он не уточнил, с кем именно собирается поговорить Путин.

3 мая Песков сообщил, что в Кремле своевременно сообщат подробности об участии Владимира Путина в службе на Пасху, которая пройдет в воскресенье, 5 мая.

В этот же день бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк сказал, что Путин является самым опытным государственным деятелем в мире.

До этого стало известно, что, согласно результатам опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ), 83% российских граждан положительно оценивают работу Владимира Путина, столько же россиян заявили о своем доверии президенту.

Ранее Анастасия Ивлеева раскрыла свое отношение к Владимиру Путину.