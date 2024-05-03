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Алла Пугачева похвалила российскую артистку: «Настоящая певица»

Певица Алла Пугачева восхитилась выступлением финалистки «Голоса» Садковской

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Голос/VK

Певица Алла Пугачева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) похвалила финалистку шоу «Голос» Анастасию Садковскую.

«Какое счастье! Вот она! Настоящая певица! Браво!» — написала Пугачева.

Анастасия Садковская на этапе нокаутов выступила с песней Примадонны «Мимоходом», которая увидела свет в 1996 году. 21-летней артистке из Белоруссии не удалось попасть в тройку лучших конкурсантов, и она вылетела из проекта. Тем не менее фанаты Пугачевой в комментариях отметили, что певица похожа на молодую Примадонну. Некоторые также выразили мнение, что своей похвалой исполнительница помогает пробиться молодым талантам.

1 марта Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В «P.S.» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. 3 марта певица опубликовала новую песню впервые за пять лет. В апреле музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что Примадонна проведет гастрольный тур по всей Европе. По его словам, Пугачева даст первый сольный концерт в Израиле, а затем на Кипре.

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