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Крымский мост в 2022 году могли взорвать с помощью аммиачной селитры

РИА: Крымский мост в 2022 году могли взорвать с помощью аммиачной селитры и тротила

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crimeabadnews/VK

Основу взрывного устройства для подрыва Крымского моста осенью 2022 года могла составить аммиачная селитра, усиленная промышленной тротиловой шашкой весом 400 граммов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Предварительно, в основе взрывного устройства для подрыва Крымского моста могла быть аммиачная селитра в большом объеме», — говорится в сообщении.

До этого газета «Коммерсантъ» сообщала, что для взрыва моста в 2022 году было применено самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 т тротила. При этом основу составляло спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки твердое ракетное топливо, которое взорвалось от взрыва пластита в определенной точке автомагистрали.

В июле глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк назвал «одной из реализаций» Украины атаку на Крымский мост 8 октября 2022 года. Ранее в июле ответственность Украины за тот взрыв признала глава минобороны страны Маляр. Тогда на переправе взорвался грузовик, в результате чего частично обрушились два пролета дороги.

Ранее в Крыму предупредили Украину о последствиях атак на Крымский мост.

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