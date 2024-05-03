В Липецке во дворе на двоих россиян упало дерево

В Липецке на местных жителей упало дерево. Об этом сообщает мэр города Евгения Уваркина.

Инцидент произошел на улице 8 Марта. По данным главы администрации, женщину госпитализировали. На данный момент пациентка находится на обследовании. Наиболее вероятно, местная жительница получила травму позвоночника. О состоянии мужчины, который в момент произошедшего находился рядом и тоже пострадал, информация отсутствует.

Помимо этого, дерево повредило четыре автомобиля, которые находились во дворе дома.

«Для оказания помощи пострадавшим и оценки ситуации представители ГО и ЧС, департаментов дорожного хозяйства и благоустройства, развития территорий и ЖКХ незамедлительно выехали на место», – поделилась Уваркина.

По ее словам, на дерево был составлен акт сноса и управляющая компания должна была спилить его, но так и не сделала это.

Мэр заявила, что держит ситуацию на жестком контроле. Специалистам предстоит разобраться в произошедшем и привлечь к ответственности виновных.

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