Целью российских авиаударов по району Одессы является западное вооружение, ВС РФ его найдут и уничтожат. Об этом на своем You Tube – канале заявил британский эксперт Александр Меркурис.
«Цель этих авиаударов по Одессе – поставленное западное вооружение… большая его часть будет находится в этом районе, и русские его ищут и уничтожают», — подчеркнул эксперт.
Меркурис обратил внимание слушателей, что Украина использует портовой город в качестве пункта переброски оружия и техники на разные направления фронта для помощи своим войскам.
До этого польское издание Newsweek Polska сообщало, что украинская армия недооценивает важность строительства линий укреплений на фронте, командование совершает большую ошибку в этом вопросе.
Ранее эксперт объяснил, как поведет себя Запад после прекращения полномочий Зеленского.