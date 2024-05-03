Целью российских авиаударов по району Одессы является западное вооружение, ВС РФ его найдут и уничтожат. Об этом на своем You Tube – канале заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«Цель этих авиаударов по Одессе – поставленное западное вооружение… большая его часть будет находится в этом районе, и русские его ищут и уничтожают», — подчеркнул эксперт.

Меркурис обратил внимание слушателей, что Украина использует портовой город в качестве пункта переброски оружия и техники на разные направления фронта для помощи своим войскам.

До этого польское издание Newsweek Polska сообщало, что украинская армия недооценивает важность строительства линий укреплений на фронте, командование совершает большую ошибку в этом вопросе.

Ранее эксперт объяснил, как поведет себя Запад после прекращения полномочий Зеленского.