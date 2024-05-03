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Военные парады на День Победы пройдут в 25 городах РФ

Шойгу: военные парады на День Победы пройдут в 25 городах России

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Военные парады, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в 25 городах России. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

«Они пройдут в 7 городах-героях и 18 городах, где размещены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий», — сказал Шойгу.

Министр обороны также добавил, что всего в праздновании Дня Победы будет задействовано около 150 тысяч человек и 2,5 тыс. образцов вооружения и военной техники.

Он отметил, что торжественные мероприятия с участием войск гарнизонов пройдут в 314 населенных пунктах.

До этого сообщалось, что власти Удмуртии отказались от проведения парада в День Победы. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов.

По его словам, это решение было принято из-за возможных провокаций в стратегически важном регионе России. Все службы в республике находятся в режиме боевой готовности.

Ранее в Москве прошла репетиция авиационной части парада Победы.

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