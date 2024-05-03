Песков пообещал выполнить мечту девочки, которая хочет познакомиться с Путиным

Кремль готов организовать встречу девочки Маши из Макеевки с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы обязательно посмотрим и, конечно, попробуем изыскать возможность, как такую встречу организовать, безусловно», — сказал он.

Накануне в Минобороны РФ рассказали о девятилетней Маше из Макеевки, которая каждый день после школы встречает летчиков ВС РФ с российским триколором. Летчики заметили девочку, пригласили ее на аэродром и провели для нее экскурсию. Маше подарили большого плюшевого медведя и флаг ВКС России.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу исполнил желание 15-летней Саши, познакомив девочку с российскими летчиками. Саше, которая состоит в «Юнармии», экскурсия понравилась, а глава военного ведомства в процессе отметил, что пилотажные группы — гордость России, а юнармейское движение является самым массовым в стране.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.