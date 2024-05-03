Шойгу заявил о росте ежесуточных потерь ВСУ в апреле

Вооруженные силы Украины в апреле каждые сутки теряли по тысячи человек. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ, передает «Интерфакс».
Союзники Украины требуют от нее не допустить развала обороны и любой ценой сдерживать наступление войск, заявил глава минобороны.
«В результате ежесуточные потери противника в апреле возросли до тысячи военнослужащих», — сказал он.
По его данным, всего за 2024 год ВСУ потеряли 111 тыс. военных.
Для восполнения человеческих резервов, по его словам, Украина ужесточит мобилизацию.
1 мая министр обороны РФ во время совещания в штабе Объединенной группировки войск заявил, что для поддержания необходимого темпа наступления российских войск в зоне проведения военной операции нужно увеличивать объемы и качество поставляемых вооружений.
Для выполнения этой цели военное управление заключило соответствующие контракты с предприятиями, добавил он.
Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».