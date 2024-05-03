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Шойгу заявил о росте ежесуточных потерь ВСУ в апреле

Шойгу заявил, что ежесуточные потери ВСУ в апреле возросли до тысячи военных

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Thomas Peter/Reuters

Вооруженные силы Украины в апреле каждые сутки теряли по тысячи человек. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ, передает «Интерфакс».

Союзники Украины требуют от нее не допустить развала обороны и любой ценой сдерживать наступление войск, заявил глава минобороны.

«В результате ежесуточные потери противника в апреле возросли до тысячи военнослужащих», — сказал он.

По его данным, всего за 2024 год ВСУ потеряли 111 тыс. военных.

Для восполнения человеческих резервов, по его словам, Украина ужесточит мобилизацию.

1 мая министр обороны РФ во время совещания в штабе Объединенной группировки войск заявил, что для поддержания необходимого темпа наступления российских войск в зоне проведения военной операции нужно увеличивать объемы и качество поставляемых вооружений.

Для выполнения этой цели военное управление заключило соответствующие контракты с предприятиями, добавил он.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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Операция на Украине
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