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В Совфеде назвали «сотрясанием воздуха» идею ограничить доступ России к Калининграду

Косачев счел сотрясанием воздуха идею ограничить доступ РФ к Калининграду

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал предложение кандидата в Европарламент от финской партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола ограничить доступ России к Калининграду «сумасбродной идеей» и «сотрясанием воздуха». Его слова приводит RT.

Сенатор напомнил, что в июне будут проходить выборы в Европейский парламент, в связи с чем на Западе будет появляться все больше сумасбродных идей. В то же время он предупредил, что, если они будут конвертированы в реальную политику государств НАТО, Россия даст ответ.

«И реакция Российской Федерации будет именно как на военную угрозу с использованием уже реальных методов обеспечения нашей национальной безопасности», — заявил Косачев.

До этого финский политик, кандидат в Европарламент от финской партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола заявил, что Россия якобы препятствует авиаперевозкам над Балтикой, в этой связи на Западе могут рассмотреть вариант с «запретом или ужесточением» доступа РФ в Калининград.

Ранее в Эстонии сообщили о сбое в работе GPS на восточном фланге НАТО.

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