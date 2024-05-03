Три полицейских пострадали в ДТП с пьяным водителем в Чувашии

В Чувашии сотрудники полиции пострадали в ДТП с пьяным водителем. Об этом сообщает региональное МВД в Telegram-канале.

По данным полиции, сообщение о нетрезвом водителе машины «Форд Мондео» поступило вечером 2 мая. На автодороге «Никольское-Ядрин-Калинино» сотрудники полиции пытались остановить нарушителя сигналом жезла, но водитель продолжил движение по встречной полосе и врезался в стоявший на обочине служебный автомобиль со включенными световыми и звуковыми сигналами, а также в находившегося рядом полицейского. «Форд» после столкновения опрокинулся в кювет.

В результате инцидента, трое сотрудников полиции были доставлены в больницу, двоих из них госпитализировали, отмечается, что их жизнь вне опасности.

Виновник аварии, 43-летний житель села Батырево, в аварии не пострадал.

Видео с место события опубликовал Telegram-канал «Про Город Чебаксары».

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