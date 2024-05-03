Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Три полицейских пострадали в ДТП с пьяным водителем в Чувашии

Три сотрудника чувашской полиции пострадали в ДТП с пьяным водителем

В Чувашии сотрудники полиции пострадали в ДТП с пьяным водителем. Об этом сообщает региональное МВД в Telegram-канале.

По данным полиции, сообщение о нетрезвом водителе машины «Форд Мондео» поступило вечером 2 мая. На автодороге «Никольское-Ядрин-Калинино» сотрудники полиции пытались остановить нарушителя сигналом жезла, но водитель продолжил движение по встречной полосе и врезался в стоявший на обочине служебный автомобиль со включенными световыми и звуковыми сигналами, а также в находившегося рядом полицейского. «Форд» после столкновения опрокинулся в кювет.

В результате инцидента, трое сотрудников полиции были доставлены в больницу, двоих из них госпитализировали, отмечается, что их жизнь вне опасности.

Виновник аварии, 43-летний житель села Батырево, в аварии не пострадал.

Видео с место события опубликовал Telegram-канал «Про Город Чебаксары».

До этого в Зеленограде мужчина, находящийся под следствием за нападение на полицейского, сел за руль пьяным и устроил ДТП на перекрестке.

Ранее российский подросток притворился покупателем мопеда и угнал его.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами